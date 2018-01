Sabato 6 gennaio, si festeggia l'Epifania al Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) con l'estrazione di doni dei Magi e di calze della befana a premio tra gli spettatori che interverranno alla proiezione del film "Paddington 2" previsto alle ore 16.30. Si replica Domenica 7 gennaio sempre alle 16.30. Biglietti da euro 4 a euro 6.

🧦 TUTTI GLI EVENTI A PADOVA DELL'EPIFANIA 2018 🧦

Nel film vedremo Zia Lucy che compie 100 anni e Paddington che non può scordarsi dell’amore che la vecchia orsa gli ha riservato da sempre, trovandolo e adottandolo da cucciolo. Decide pertanto di regalarle un antico libro pop- up con illustrazioni di Londra, la città che Zia Lucy ha sempre voluto visitare e dove ora Paddington vive. L’orsetto però non sa che quell’oggetto è desiderato anche da un famoso e malvagio attore che – nottetempo – lo ruba dal negozio di antiquariato dove è in vendita. Paddington e la famiglia Brown escogiteranno mille peripezie per ritrovare il libro e ristabilire l’ordine perduto.