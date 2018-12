Epifania al Museo del Precinema di Padova

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/2430154440360002/

🧦 TUTTI GLI EVENTI A PADOVA DELL'EPIFANIA 2019 🧦

Domenica 6 gennaio dalle ore 11.30 alle 14.30

Museo del Precinema

Prato della Valle 1 A, Padova

In questa giornata speciale Il Museo del PreCinema Collezione Minici Zotti, per festeggiare l’Epifania, darà la possibilità al pubblico di vedere in esclusiva la videoproiezione di due racconti moraleggianti tipici dell’epoca vittoriana, illustrati con immagini dei vetri originali per Lanterna Magica: Il Fantasma di Marley e The Bitter Bit (Un boccone amaro). L’ingresso sarà GRATUITO e dopo le videoproiezioni si potrà partecipare a una visita guidata.

Info e dettagli

Saranno organizzati due turni : uno alle 11.30 e uno alle 14.30.

I posti sono limitati, pertanto consigliamo di prenotare in anticipo

chiamando al : 0498763838 o scrivendo: info@minicizotti.it