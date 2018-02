Presentazione del libro “Era mia nonna” alla farmacia Meltias di Conselve

Sabato 3 febbraio alle 18 in occasione della mostra personale del pittore estense Eros Rizzo “Colore e anima” a cura di Sonia Strukul – inaugurata sabato 20 gennaio e visitabile ad ingresso libero fino a sabato 17 febbraio preso lo Spazio EspositivoFarmacia Meltias di Conselve (Padova) - la giornalista Cristina Sartori presenterà il suo libro "Era mia nonna” (Edizioni Biblioteca dell’Immagine, 2016) una storia straordinaria e insieme normale di una donna veneta nata nel 1902 e morta nel 2009, a 107 anni.

Ulteriore approfondimento sulle tematiche legate alla terra del Veneto e delle sue storie che Eros Rizzo, “il pittore di Este” per antonomasia ma conosciutissimo e apprezzato non solo nella sua città, omaggia dipingendone monumenti, chiese, portici e palazzi con il uno stile primitivo, visionario, istintivo. “Era mia nonna” è la “grande piccola storia” di una donna veneta di straordinaria normalità vissuta in quel Novecento “dinamico e furibondo” come riuscì ad essere lei, Ada Favero, che nei suoi centosette anni di vita ha visto tutto: dai cavalli all’uomo sulla Luna; dai centesimi di Lira a quelli dell’Euro; dai lumi a petrolio all’accensione dei lampioni elettrici. Ha vissuto due Guerre; è sopravvissuta alla febbre Spagnola; ha vissuto il dramma del profugato. Cent’anni di grandi personaggi, rivoluzioni, eventi, disgrazie e invenzioni che a stento si potrebbero contenere in un millennio.

CRISTINA SARTORI laureata in storia dell’arte alla Facoltà di Lettere dell’Università di Padova, è giornalista professionista e addetto stampa. Nel 2005 ha vinto il primo premio giornalistico Emilio Vesce per l’emittenza radiofonica. Tra le sue pubblicazioni: “L’inattesa Camber. L’avventura di un oro olimpico” (2006); “Padre Placido Cortese” (2010); “La Basilica nella Città. La Veneranda Arca di S. Antonio in Padova, la storia, i restauri 2006-2011” (2011); “Correva l’anno…1953 e 1963” (2013); “Il Santo, un’esperienza di comunione. Storia, restauri, proposte culturali 2011-2016, ricordando padre Enzo Poiana” (2016).

COLORE E ANIMA / Eros Rizzo

a cura di Sonia Strukul

Spazio Espositivo Farmacia MELTIAS

Via Vittorio Emanuele II, 21 - Conselve (Padova)

dal 20 gennaio al 17 febbraio 2018

vernissage sabato 20 gennaio ore 18

