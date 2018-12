“C’era un ragazzo…show - 2018” alla Sala Fronte del Porto

Giovedì 20 dicembre, alle ore 16, l'Associazione Tempi e Ritmi per "Le feste attorno all'albero" propone il concerto "C'era un ragazzo...Show - in tour" alla Sala Fronte del Porto (sala 8 Porto Astra - via S.M.Assunta) in collaborazione con il Comune di Padova - Quartiere 4 Sud Est.

Un'ora e mezza di canzoni revival, in un'edizione speciale e natalizia dell'evento in ricordo di Orfeo Valandro, che vedrà sul palco, in un ideale confronto generazionale, il gruppo maturo de "Le Sensazioni" (composto da Mauro Moschin, Massimo Salasnich, Valerio Poncini, Alessandro Bottaro, Lara Belluco, Betty Jo, feat. Roberto Milan & Oscar Valandro, special guest: Jonathan Dego, da cui saranno eseguiti brani di Nomadi, Dik Dik, Patty Pravo, Celentano, Mina, New Trolls, Righeira, Delfini ecc.) con i giovani "The Mods" (Francis LoMosk, Marcello Martinucci, Federico Toson e Matteo Chiesa, alle prese con Pink Floyd, Bob Dylan, Creedence Clearwater Revival ed altri) ma sempre e comunque alle prese con le canzoni che svariano tra gli anni '60 e gli anni '90.

Ingresso gratuito.