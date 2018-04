"C'era una volta la guerra", spettacolo con Mario Spallino al Teatro Ruzante

Giovedì 12 aprile alle ore 21 al Teatro Ruzante va in scena lo spettacolo "C'era una volta la guerra".

L'orologio dell'Apocalisse - il Doomsday Clock - oggi segna 5 minuti alla mezzanotte, l' ipotetica fine del mondo... Davvero l'umanità non può fare a meno della guerra? È una inevitabile condanna? Cosa porta a credere che non si possa fare altrimenti e perchè?

Attraverso fatti e personaggi emblematici, dialoghi, canzoni e riflessioni, l'attore Mario Spallino ripercorre la storia di questi ultimi decenni per mostrare che la guerra, che riguarda le vite di ciascuno, non è inevitabile. Lo farà attraverso storie di personaggi meno noti, ma lo stesso significativi, che prenderanno vita sulla scena con musica e canzoni originali.

Questo spettacolo vuole essere un contributo a un'educazione che includa nel suo percorso l'utopia, non come fuga dalla realtà ma come capacita di immaginare qualcosa che non c'è ancora e dargli la possibilità di accadere.

Ingresso

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Prenotazioni:

Google form: https://goo.gl/forms/sJG5rjQr31eNArXu1

emergency.uni.padova@gmail.com

331.4704196 (Lorenzo)