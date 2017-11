Erasmus Party Amsterdam Edition al Fishmarket

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/146510826077528/

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE - ERASMUS PARTY AMSTERDAM EDITION

dalle 22 alle 4.30

Tulipani, zoccoli, mulini a vento...insomma, tutti i motivi per cui WE ♥ AMSTERDAM

w/ AEP ESN Padova - Erasmus Student Network Padua

dj set_ Andrea Cecchi

Ingresso:

Ingresso libero riservato ai soci

Promo #Fish18: 18 anni, un compleanno importante, festeggia ogni mercoledì brindando tutti insieme alla maggiore età del club.

Ritira in cassa tre buoni del valore complessivo di 6 euro per uno sconto di 3 euro su un cocktail, uno di 2 euro su un cocktail o una birra e uno sconto di 1 euro su un cocktail, una birra o uno shottino

Buoni non cumulabili

Promo Tessera: tessera 2017 omaggio per chi mostra in cassa il badge universitario entro le 0.30

É possibile ottenere la tessera 2017 (valida fino a dicembre 2017) al costo di 3 euro o quella 2018 (valida fino a dicembre 2018) al costo di 10 euro compilando i moduli all’ingresso o inoltrando la domanda online a questo link

Promo Erasmus: Tessera 2018 a 5 euro e tre buoni sconto al 50% sui drink