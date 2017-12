Concerto ErasMusic, celebrazione del programma Erasmus e del Natale a Padova

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/2025955214316369/

Mercoledì 13 dicembre dalle ore 20.45 il centro culturale Altinate San Gaetano ospita il Concerto ErasMusic, serata di musica dedicata al programma Erasmus.

Perché un Concerto Erasmus?

Parafrasando il capolavoro di Erasmo da Rotterdam, ancora oggi pare una follia vedere gli esseri umani dialogare tra loro e vivere in pace. Eppure sono tante e tanti le donne e gli uomini “di buona volontà” - come suggerisce lo spirito del Natale - che hanno il desiderio di comunicare con gli altri per avvicinarli e conoscerli, e per costruire insieme quella “pace in terra” auspicata dalle religioni e dalle carte costituzionali.

Il motto del concerto, “le lingue della musica”, vuole comunicare l’intento del Centro Linguistico: unire l’incontro tra giovani studenti di tutto il mondo - che parlano e comunicano in lingue diverse i loro sogni e le loro speranze - ai sentimenti di fraternità e condivisione che la musica riesce a suscitare.

È bello pensare alla vita umana come a un’immensa partitura dove ciascuno di noi scrive la sua propria e unica nota che contribuisce a creare nel tempo l’armonia del mondo.