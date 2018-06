“Eremitare”, presentazione del libro di Angelo Santoro alla Libreria il Torchio

Sabato 9 giugno, alle ore 18, l’associazione Cultura in atto Padova, l’associazione italo-albanese Besa, la libreria Il Torchio, dialogano con la città e presentano il libro “Eremitare” di Angelo Santoro, nei locali della libreria in via San Biagio.

Il testo

Il libro Eremitare di Angelo Santoro è una raccolta di riflessioni dell’uomo contemporaneo in cerca della sua individualità e della sua libertà. “Nel suo eremitare l’autore ha lasciato a casa l’anima e preso le distanze da una società sempre più invadente”.