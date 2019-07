Eric S. Maskin, il premio Nobel dell’economia a Padova all'Archivio antico

Sabato 6 luglio, alle ore 11, in Archivio Antico di Palazzo Bo di via VIII febbraio 2 a Padova in occasione della celebrazione per i 30 anni dalla fondazione del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” dell’Università di Padova, Eric S. Maskin, Premio Nobel per l’Economia nel 2007 per il suo contributo alla teoria del “Mechanism design” terrà una lezione dal titolo “An introduction to Mechanism Design”.

“La teoria del disegno dei meccanismi - - affermò Maskin durante il suo discorso di ringraziamento in occasione della cerimonia di assegnazione del Nobel per l’Economia - può essere pensata come la parte di ingegneria della teoria economica. Gran parte del lavoro teorico, naturalmente si focalizza sulle istituzioni economiche esistenti. Il teorico vuole spiegare o prevedere i risultati economici e sociali che queste istituzioni generano. Ma nella teoria del disegno dei meccanismi la direzione di indagine è opposta. Noi iniziamo dall’identificare i risultati desiderati definiti obiettivi sociali. Quindi ci chiediamo se può essere disegnata un’istituzione appropriata (un meccanismo) per ottenere tale obiettivo. Se la risposta è positiva, allora vogliamo conoscere quale forma questo meccanismo debba avere”.

Nato nel 1950 a New York, Eric Maskin ha frequentato l’Università di Harvard, dove ha svolto pure il dottorato. Ricercatore all’Università di Cambridge, nel 1977 dallo stesso ateneo ha ricevuto un master onorario. Negli anni Ottanta Maskin ha lavorato come assistente al Massachusetts Institute of Technology e insegnato al Churchill College dell’Università di Cambridge. Per quanto riguarda la sua attività di ricerca, a partire dalla metà degli anni ‘70, Maskin si è molto dedicato alla teoria della “implementazione”, che cerca una risposta al quesito su quando sia possibile individuare regole procedurali tali da assicurare che la società operi la scelta migliore fra una serie di alternative.

Agli inizi degli anni ‘90 è stato anche consulente della Banca d’Italia sulle possibili riforme applicabili al sistema di aste dei BOT. Diverse sono le aree della disciplina economica alle quali ha rivolto il suo impegno, come la “teoria dei giochi”, l’economia degli incentivi e la teoria dei contratti. Recentemente le sue attenzioni si sono concentrate su un lavoro che esplora quali metodi di voto promuovano meglio i valori democratici. Attualmente docente è docente all’Università di Harvard.

L’evento è organizzato in collaborazione con Criep - Centro di ricerca interuniversitario sull’economia pubblica - e gode del sostegno della Fondazione della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

La Nobel Lecture del Prof. Eric S. Maskin, prevista per sabato 6 luglio, è sold out. Tuttavia ci si può registrare su una lista di attesa su: http://bit.ly/NobelLectureMaskin_06July2019.

Per iscriversi è necessario cliccare su ‘Unisciti alla Lista’: in caso di assenza delle persone precedentemente iscritte, si procederà alla registrazione delle persone iscritte nella lista di attesa secondo l’ordine di iscrizione e fino ad esaurimento posti.

Per informazioni: https://www.economia.unipd.it/nobel-lecture-prof-eric-s-maskin

