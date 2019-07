Erlend Øye & La Comitiva all'anfiteatro del Venda

Erlend Øye & La Comitiva

10 luglio ore 21 @ Anfiteatro Del Venda

Biglietti disponibili: bit.ly/ErlendVenda

Erlend Øye, il “king” dei Kings of Convenience- KOC, torna nel suo paese preferito per un mini tour estivo accompagnato da La Comitiva, il gruppo di musicisti siracusani che lo accompagnano ormai da anni nelle sue migliori esibizioni live.

È conosciuto in tutto il mondo come la metà occhialuta dei Kings Of Convenience, duo acustico di fama internazionale, ed è sicuramente uno dei rappresentanti più autorevoli del New Acoustic Movement. Insieme a Eirik Glambaek Boe ha pubblicato album

indimenticabili come Quiet Is the New Loud, Riot on an Empty Street e Declaration of Dependence, vendendo milioni di copie in tutto il globo ed affermandosi in poco tempo come band di culto. È stato leader della band electro pop The Whitest Boy Alive ed è fondatore dell'etichetta discografica Bubbles Records.

Svolge da sempre un’intensa attività da solista e nel 2012, dopo un suo concerto all’isola di Ortigia, ha annunciato pubblicamente di aver acquistato casa a Siracusa dove si è trasferito con la madre. Ispirato dall’Italia e specialmente dal fascino della Sicilia, nel 2013 pubblica il singolo cantato in italiano “La Prima Estate”, accompagnato da un videoclip girato nella stessa Siracusa.

Sempre a Siracusa, avviene l’incontro con Stefano Ortisi, Luigi Orofino e Marco Castello, tre ragazzi siracusani con i quali inizia a suonare quasi per gioco, dedicandosi ad una sperimentazione di suoni acustici tramite l’utilizzo di diversi strumenti destinata a diventare ben presto un progetto vero e proprio. Erlend e “La Comitiva” hanno iniziato ad esibirsi già da un paio di anni in diverse parti del globo, dal Sud America all’Europa, e quindi anche in Italia, con una piccola tournée nel 2018.

“La Comitiva” dei tre siracusani ed il loro leader norvegese-siracusano torneranno nel nostro paese a luglio per esibirsi in quattro location profondamente suggestive come la loro stessa musica.

