Ernia live al parco della Musica di Padova

Arriva Ernia con la sua UNICA data veneta.

Artista: Ernia

Venue: Parco Della Musica - Padova

Data: 30.07.19

Apertura porte: ore 20

Live: ore 22

Ticket in prevendita: 13+DDP (https://urly.it/31-2-)

68 live per Vevo

https://www.youtube.com/watch?v=sLXWu_MG_XM

Simba

https://www.youtube.com/watch?v=XD0SgMuKODM

68 "Till the End" per Radio Deejay

https://www.youtube.com/watch?v=WFJSY2lAArU

Nato a Milano nel 1993, Ernia, fin dall’età di 12 anni frequenta l’ambiente hip hop underground del capoluogo lombardo facendosi conoscere per le sue doti di freestyler e partecipando come membro ai progetti dei collettivi Bonola Fam e Razzza a Parte. Nel 2007 pubblica il suo primo demo di 7 tracce con diverse collaborazioni. A fine 2010 fonda il gruppo troupe d’elite insieme a Ghali e Maite, con questa formazione pubblica tre singoli per il web attirando così l’attenzione di dj Harsh e Guè Pequeno. La band inizia a collaborare nella preparazione di un album fino al 2012, anno in cui vengono firmati il contratto con l’etichetta indipendente tanta roba e un contratto di collaborazione con Sony Music Italia. Nel giugno dello stesso anno viene pubblicato un Ep intitolato appunto “Troupe d’elite, che vanta la collaborazione di Don Joe alla produzione. In attesa dell’uscita del disco, nel settembre del 2013, Ernia pubblica da solista un mixtape di 7 brani curato, registrato e mixato dal grande Charlie Charles. A Maggio 2014, dopo aver sciolto il contratto con tanta roba, il gruppo pubblica l’LP “il mio giorno preferito”, anticipato dal video “Maria” in collaborazione con Gue Pequeno. Nell’ autunno dello stesso anno il gruppo decide di interrrompere il progetto, le strade si dividono ed Ernia sceglie di prendersi una pausa di riflessione partendo per Londra dove vicrà fino ad Aprile 2015. Nel febbraio 2016 ritorna sulla scena musicale e si fa notare con una serie di singoli fino alla pubblicazione dell’Ep “No hooks”, progetto che raggiunge una buona fetta degli ascoltatori del genere e che viene particolarmente apprezzato. Nel 2017 dopo i singoli “Qt ” e “Feelling”, che riscuotono un buon successo ed un tour invernale, Ernia pubblica l’Ep “Come uccidere un usignolo su etichetta Thaurus/Univesal. Insieme ai colleghi di Thaurus Music, Ernia è così uno dei nuovi straordinari talenti musicali della nuova scuola hip hop italiana che in linea con la migliore scena internazionale contemporanea è in grado di colmare un grande vuoto rappresentando al meglio l’evoluzione in corsa del genere in Italia. A novembre 2017 esce il repack “Come uccidere un usignolo/67 su etichetta Thaurus/Universal entrando direttamente nella top 5 classifica FIMI dei dischi più venduti e certificato disco d’oro. A settembre 2018 esce invece 68 il suo primo progetto ufficiale su etichetta Island Records (Universal Music Italia) album che lo consacra tra i rapper più apprezzati della scena hip hop contemporanea, entrando direttamente alla numero 1 della classifica FIMI dei dischi più venduti. Dopo il successo di oltre 30 date della tourneè invernale che hanno registrato sold out in ogni dove Ernia è di nuovo protagonista con l’uscita di “68 TILL THE END”, un doppio cd che completa la saga del suo ultimo album con l’aggiunta di 7 brani inediti disponibile dal 5 Aprile 2019.

A partire da giugno 2019 l’artista tornerà onstage per tutta l’estate nelle venue più esclusive delle principali città italiane tra prestigiosi club, festival e summer arena.