“Eroi” spettacolo con Andrea Pennacchi al teatro Ferrari di Camposampiero

La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale comunica che, per motivi indipendenti dalla volontà dell’Organizzatore, lo spettacolo “EROI” di Teatro Boxer con Andrea Pennacchi, in programma al Teatro Ferrari di Camposampiero per sabato 16 febbraio (ore 21) nell’ambito del cartellone “Il Teatro per Tutti 18/19” è rinviato a sabato 23 febbraio (ore 21).

I biglietti già acquistati restano validi per l’ingresso in occasione della nuova data.

In alternativa, è possibile chiedere il rimborso presso la biglietteria del Teatro

Spettacolo

Sabato 23 febbraio | ore 21 Eroi Teatro Boxer / Andrea Pennacchi

con Andrea Pennacchi

e con la Piccola Bottega Baltazar

regia Mirko Artuso Gli uomini sono come le foglie, il vento le porta via d’inverno ma altre spuntano a primavera”. È possibile oggi raccontare l’Iliade? Andrea Pennacchi è riuscito a narrare questo “viaggio” difficile e singolare trasformando tre compagne di classe delle elementari nelle tre dee che hanno dato il via alla mitica guerra di Troia. Così, da ricordi scolastici alla vita reale vengono visti e rappresentati tutti i temi più gravi e basilari del nostro vivere. Con le bellissime musiche dal vivo della Piccola Bottega Baltazar. Biglietti intero euro 12

ridotto gruppi e convenzioni euro 10

ridotto under 20 euro 7

Pacem in terris intero euro 10 | under 20 euro 7

Long Live the Queen 2019 intero euro 25 | ridotto convenzioni euro 20 | ridotto under 20 euro 18

Lei è Carmen intero euro 18 | ridotto euro 12 Ferrari Card 3 spettacoli a scelta euro 27 (esclusi Lei è Carmen e Long Live the Queen 2019) Punti prevendita Camposampiero Libreria Costeniero

Via Mogno 44 – tel 0497381127 Tabaccheria La Torre

Piazza Vittoria 17 – tel 049 5794947 Edicola Quadrifoglio

Via Giorgione 16 – tel 049 2953560 Castelfranco Veneto De Santi Dischi

Piazza Marconi, 1 – tel 0423 492743

Informazioni

telefono 366 6502085

mail info@teatroferrari.it

www.teatroferrari.it

Info web

http://www.teatroferrari.it/portfolio-item/eroi/

Nota rinvio http://www.comune.camposampiero.pd.it/po/mostra_news.php?id=1214&area=H

