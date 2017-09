Escape room "L'untore" a Villa Roberti

La nuova stagione delle escape room firmate Great Escape riprende dopo la pausa estiva con un evento imperdibile: venerdì 15 settembre, nelle sale della biblioteca di Villa Roberti torna il format escape room "L'untore".

COME FUNZIONA

Le Great Escape Room e Tower, sono una nuova tipologia di intrattenimento immersiva e coinvolgente. I partecipanti sono rinchiusi all’interno di ambienti fortemente suggestivi come castelli, torri e ville storiche e hanno soli 60 minuti per cercare di fuggire, risolvendo numerosi enigmi e trabocchetti.

Il team è formato da un minimo di due a un massimo di otto persone, in squadre fisse e scelte dai partecipanti.

Unico strumento, l'intuito. Siate logici, siate critici, siate sospettosi.

Il gioco di squadra sarà fondamentale, ma non è richiesta alcuna conoscenza, chiunque può partecipare.

Troverete indovinelli di logica visiva, matematica, spaziale e di abilità manuale.

Non è permesso l’utilizzo di telefoni cellulari, macchine fotografiche, Go Pro o qualsiasi altro dispositivo in grado di fotografare, registrare e videoregistrare.

In caso di necessità è possibile uscire e interrompere il gioco in qualsiasi momento.

PARTECIPAZIONE

Per partecipare è necessaria la prenotazione online scegliendo giorno e orario e, in caso di rinuncia, è possibile annullare la sessione di gioco entro e non oltre 12 ore dall’orario dell’inizio della sessione.

Una mail confermerà l’avvenuta prenotazione.

http://www.greatescape.it/brugine

APERTURA

Tutti i weekend dal 15 settembre al 31 ottobre.

Venerdì 15 settembre sono previsti quattro turni alle ore 18 - 19.30 - 21 - 22.30.

INFORMAZIONI

Great Escape

http://www.greatescape.it/

334.5004905

info@greatescape.it