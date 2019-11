Una giornata speciale a Esapolis dedicata agli "Amici Serpenti"

Ritorna la collaborazione di Butterfly Arc con l'Associazione APAE per una giornata speciale a Esapolis dedicata ai serpenti! Un pomeriggio didattico, all'insegna del divertimento e della conoscenza per chi è incuriosito da questi meravigliosi animali, e soprattutto rivolto a chi ne ha paura e o ribrezzo! Proveremo con l'aiuto del team di esperti e appassionati dell'APAE, a trasformarvi in amanti dei serpenti o almeno ci impegneremo per insegnarvi ad apprezzarli!

Sarà possibile partecipare ai laboratori speciali "Rettili per Tutti i Gusti" per conoscere più da vicino questi animali decisamente insoliti!

I Laboratori con i Rettili sono rivolti a tutte le fasce di età, si tengono nel pomeriggio, indicativamente alle ore 14– 14:45 – 15.30 – 16:15, durano circa un'ora, costano 1 euro in più a persona al costo del biglietto di entrata al Museo. Non prendiamo prenotazioni per i laboratori: consigliamo di venire in museo un'oretta prima così potete iscrivervi al lab e nell'attesa che inizi il laboratorio, potete iniziare la visita al museo e vedere il filmato in HD al cinema in 4D. La visita del museo dura circa un'oretta e mezza.

Durante la giornata sarà possibile partecipare, sempre al costo di 1 euro in più a persona, anche ai Laboratori Interattivi Tattili “Insetti & co.” e "Mostruosamente Affascinanti" per conoscere più da vicino il MicroMegaMondo di Esapolis.

Ci saranno inoltre delle conferenze a cura di APAE e SOS Anfibi:

- 15.30 "Serpenti: se poi ti penti?"

- 16.30 "Salvarli si può!"

Infine dalle ore 17 ci saranno delle presentazioni di libri gratuite (L’accesso per la sola presentazione dei libri dalle 17 in poi è gratuito)

- 17 Presentazione del Libro "Anfibi e Rettili d'Italia" a cura dell'autore Matteo Di Nicola.

- 17.30 Presentazione del Libro "Girini d'Italia" a cura dell'autore Sergio Mezzadri.

Come sempre i visitatori di Esapolis potranno divertirsi anche con il Cinema in 4D, il Chromakey e altri giochi interattivi, ammirare le storiche collezioni della seta e gli animali dal vivo provenienti da varie parti del mondo.

Vi aspettiamo per una domenica diversa, alla scoperta della Natura e delle sue incredibili meraviglie!

* I soci APAE e Amici della Terra potranno avere il biglietto per visitare Esapolis scontato a 5 euro a persona per loro e un loro accompagnatore, mostrando alla cassa la tessera di iscrizione all'Associazione valida

L’ accesso per la sola presentazione dei libri (dalle 17 in poi) è gratuito.

È una possibilità unica ed un evento imperdibile, non lasciatevelo scappare!

Per maggiori informazioni

www.micromegamondo.com, segreteria@butterflyarc.it; 0498910189

Info

Butterfly Arc

www.micromegamondo.com

telefono: 049/8910189 - fax: 049/2700083

email. info@butterflyarc.it

Evento facebook https://www.facebook.com/events/524684641411475/