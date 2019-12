Tutte le iniziative delle festività natalizie a Esapolis

Giornate di festa ricche di emozioni un programma ricco di appuntamenti dal 26 dicembre al 6 gennaio, a Esapolis.

Aperti per le vacanze di Natale. Il Grande Museo Vivente degli Insetti della Provincia di Padova, di via dei Colli 28 per le vacanze di Natale rimarrà aperto con orario continuato dalle 10 alle 18 dal 26 dicembre al 6 gennaio (31/12: chiusura alle 15; e 01/01: chiuso) e ogni giorno ha riservato per i suoi visitatori delle attività imperdibili!

Laboratori interattivi tutti i giorni. Per tutto il periodo delle vacanze di Natale, ogni giorno al costo di 1 euro in più a persona si potrà partecipare ai Laboratori Interattivi.

Calendario laboratori

Dicembre

Giovedì 26:

- Lab Mostruosamente Affascinanti: ore 11, ore 15.30

- Lab Tattile: ore 12, ore 16.30

Venerdì 27:

- Lab Seta: ore 12, ore 16

Sabato 28:

- Lab Tattile: ore 12, ore 16

Domenica 29:

- Lab Mostruosamente Affascinanti: ore 11, ore 15.30

- Lab Tattile: ore 12, ore 16.30

Lunedì 30:

- Lab Tattile: ore 12, ore 16

Martedì 31:

- Lab Tattile: ore 12 (chiusura ore 15)

Gennaio

Giovedì 02:

- Lab Tattile: ore 12, ore 16

Venerdì 03:

- Lab Seta: ore 12, ore 16

Sabato 04:

- Lab Tattile: ore 12, ore 16

Domenica 05:

- Lab Seta: ore 12, ore 16

Lunedì 06:

- Lab Mostruosamente Affascinanti: ore 11, ore 15.30

- Lab Tattile: ore 12, ore 16.30

(Avvisiamo che i laboratori vanno prenotati all’entrata e gli orari potrebbero subire delle variazioni, in base all’affluenza di pubblico)

*Laboratorio Seta: Dal Baco alla seta, vi insegneremo a filare i bozzoli e a costruirvi un braccialetto in pura seta.

*Laboratori Tattili: Per vedere da vicino alcuni degli incredibili animali di Esapolis, e i più coraggiosi li potranno anche “toccare con mano”.

*Laboratori Mostruosamente affascinanti: Scopriremo in modo interattivo insieme come insetti e ragni possano essere più simili a noi di quanto possiamo pensare.

*Cinema 4D: Tutti i giorni di apertura i visitatori di Esapolis potranno vedere, compreso nel prezzo del biglietto, un divertente filmato al cinema quadridimensionale in HD con effetti speciali e occhialini con tecnologia a polarizzazione attiva.

Per maggiori informazioni: www.micromegamondo.com info@butterflyarc.it#_blank 0498910189.

https://www.facebook.com/micromegamondo/