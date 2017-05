Il Primo maggio a Esapolis

Esapolis, il grande museo vivente di Padova, lunedì 1 maggio, con orario continuato dalle 10 alle 18, vi aspetta con animali dal vivo tra i più curiosi al mondo, il cinema in 4D, il chromakey e altri divertenti giochi interattivi per farvi conoscere, divertendovi, il fascino del MicroMegaMondo.

Per i più temerari sarà possibile anche partecipare, al costo di 1 euro in più a persona, ai laboratori tattili per provare a "toccare con mano" alcuni degli straordinari animali dell'Esploratorium.

INFORMAZIONI

049.8910189 - www.micromegamondo.com - segreteria@butterflyarc.it