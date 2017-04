Escape Tower "L'untore", una nuova sfida al castello Carrarese di Este

Sabato 29 aprile al castello Carrarese di Este, Great Escape presenta un nuovo evento temporaneo inedito della durata di un mese, in collaborazione con il comune di Este e TALES: More than Comics & Games.

Si tratta della Escape Tower "L'untore", in cui gli escaper potranno cimentarsi con giochi ed enigmi seguendo un percorso che si snoda attraverso i piani della torre.

LOCATION

É stato realizzato un percorso di enigmi inedito dai caratteri prettamente medievali: i giocatori saranno rinchiusi all'interno della fortezza e dovranno cimentarsi con enigmi meccanici, logici, di intuizione per trovare i segni e decifrare i codici che permetteranno di svincolarsi nelle sale del castello, risolvere così l'enigma e sconfiggere l'untore.

PARTECIPAZIONE

La partecipazione è aperta e tutti e il mistro deve essere risolto entro 60 minuti.

Le stanze proposte da Great Escape sono adatte a tutti perché non sono né violente né paurose: famiglie e gruppi di amici si potranno unire in un team (da due a sei persone) per collaborare e utilizzare le proprie abilità per risolvere indovinelli di logica visiva, matematica, spaziale e manuale.

GREAT ESCAPE

Great Escape si sta dimostrando una realtà ludica solida e in continua espansione.

Le sedi permanenti sono: Padova, Vicenza, Lecce, Cesena, Modena e Vimercate (più numerose altre location in apertura). Dopo l'apertura della prima Escape Tower d'Italia alla Torre del Castello di Este (che ha registrato in pochi giorni il tutto esaurito), si sono susseguiti numerosi altri eventi in luoghi storici come la Torre Campanara di Noale, il Castello di Zumelle a Belluno e il Castello Bevilacqua a Verona.

DETTAGLI

Giorni di apertura: dal 29 aprile al 28 maggio, aperto tutti i giorni.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione online al sito http://www.greatescape.it/este/​, scegliendo giorno e orario.

Una mail confermerà l'avvenuta prenotazione.

INFORMAZIONI

Great Escape: 334.5004905 - info@greatescape.it - http://www.greatescape.it/