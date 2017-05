Escursione in barca e visita del Castello del Catajo con Viaggiare Curiosi

Domenica 21 maggio alle ore 10.30 Viaggiare Curiosi propone un'escursione in barca con visita del castello del Catajo.

Partenza dall'attracco fluviale davanti al castello.

L'escursione verrà effettuata con un'imbarcazione tradizionale in legno, per valorizzare antichi saperi come la voga alla veneta.

Alla fine dell'escursione in barca è prevista la visita guidata del castello del Catajo, il cui toponimo richiama la complessità idraulica del territorio.

DETTAGLI

Durata prevista: 1 ora di percorso in barca + 1 ora di visita al castello.

Percorso: in barca lungo il canale Battaglia nel centro storico di Battaglia Terme.

Punti di interesse: porto fluviale di Battaglia Terme, Conca della Navigazione, Arco di Mezzo, idrografia superficiale.

COSTI

Per la sola escursione in barca (con guida, assicurazione e organizzazione tecnica): intero 12 euro a persona, bambini tra 6 e 12 anni 8 euro.

Visita al castello: adulti 9 euro, bambini tra 6 e 12 anni 3 euro, gratis sotto i 6 anni.

DEGUSTAZIONE

É possibile partecipare a una degustazione di vini nella vicina cantina Salvan - Vigne del Pigozzo.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Prenotazione obbligatoria.

Per iscriversi inviare una email o SMS con nome + cognome di tutti i partecipanti + cellulare.

Pagamento in loco.

Viaggiare Curiosi: 328.4089272 - info@viaggiarecuriosi.com