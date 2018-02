M'illumino di meno, escursione al chiar di luna e a seguire cena a Casa Marina

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/153537408641787/

Sabato 24 Febbraio - ore 17.30

Casa Marina - Galzignano T.

M'ILLUMINO DI MENO

Escursione molto panoramica che si snoda sui versanti est del Venda e del Baiamonte. Dopo essere scesi al Calto freddo, passando per il Roccolo, risaliamo alla sella di Baiamonte lungo il sentiero dell’Alta Via che continuiamo, lungo il versante est del Venda, fino a raggiungere Casa Marina dove ci attende una piacevole cena. La serata e’ organizzata in collaborazione con il gruppo Escursionisti di Battaglia Terme, in concomitanza con l’iniziativa, promossa da Caterpillar, M’illumino di meno. Questa iniziativa che viene ripetuta ormai da 14 anni ha come obiettivo la sensibilizzazione al risparmio energetico….quindi cammineremo alla luce della luna e delle stelle e ceneremo a lume di candela.

Programma

17.30: partenza per l’escursione, Casa Marina, via Sottovenda, 3 Galzignano T.

20: cena orario

LUNGHEZZA PERCORSO: 5 km

DISLIVELLO: 310 mt

COSA PORTARE: abbigliamento adeguato, scarponi o scarpe da trekking, torcia elettrica.

Menù della serata

- Risotto radicchio e salsiccia (variante vegetariana: risotto radicchio, noci e taleggio)

- Coniglio al forno con Polenta (variante vegetariana: tortino di verdure)

- Verdura cotta dell’orto

- Dolce della casa

- Caffe

Costo

5 euro solo escursione | 25 euro escursione + cena (bibite incluse)

In caso di maltempo, aderiremo comunque all’iniziativa con la cena a lume di candela

Clicca qui per iscriverti solo all'escursione:

http://www.coopterradimezzo.com/preiscrizione.php?evento=97

Clicca qui per iscriverti sia all'escursione che alla cena:

http://www.coopterradimezzo.com/preiscrizione.php?evento=98