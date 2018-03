Escursione al Chiar di luna - Monte Arrigon, tra boschi e vigneti in quota

Nel primo fine settimana di primavera, saliremo sulla dorsale collinare che si protrae dal monte Pirio a Treponti, tra i boschi ed i vigneti situati nella parte più elevata. La vista spazia dalla pianura nella zona termale a tutto il settore settentrionale dei colli Euganei. La discesa avviene lungo la famosa e frequentata strada sterrata delle “Terre Bianche”.

Cosa vedremo di speciale:

Vari ambienti: coltivi, bosco, vigneti.

Una delle più belle panoramiche (se visibile grazie alla luna) della parete di Rocca Pendice.

Vigneti ed ulivi nella parte sommitale per forte irraggiamento.

La famosa strada sterrata delle “Terre Bianche”.

Ritrovo: Parcheggio di Via Martiri delle Foibe, 13.

Coordinate 45.350623,11.688530.

Lunghezza percorso: 6,3 km

Dislivello: 250 m (D+)

Durata: 3 ore circa

Cosa portare: abbigliamento adeguato, scarponi o scarpe da trekking, torcia elettrica.

Costo: 5 euro

In caso di maltempo

Il giorno stesso dell’escursione riceverete un messaggio/mail che vi avviserà dell’annullamento dell’uscita.

Cosa fare se vi siete iscritti ma un imprevisto vi impedisce di partecipare

Scriveteci, possibilmente per tempo, all’indirizzo info@coopterradimezzo.com per avvisarci dell’annullamento della vostra iscrizione...sapremo di non dovervi aspettare al punto di ritrovo e regalerete il vostro posto alle persone “in coda” ;)

Potete portare i vostri amici a 4 zampe?

Si se sono educati, abituati alle camminate di più ore e ben socializzati.

Per iscrizioni:

http://www.coopterradimezzo.com/preiscrizione.php?evento=100

Evento facebook https://www.facebook.com/events/1308101699358987/

Info web http://www.coopterradimezzo.com/attivita/escursioni-chiaro-di-luna/



Posti limitati ;)