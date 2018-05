Incontro ed escursione in Dragon Boat con le donne operate di tumore al seno a Padova

Giovedì 17 maggio alle 18.30 all'impianto Canottieri Padova le U.G.O. Unite Gareggiamo Ovunque - donne operate di tumore al seno - nell'ambito del Galileo Festival dell'Innovazione parleranno di linfedema e del "dopo malattia", mostrando in pratica i benefici del Dragon Boat.

É prevista una escursione in Dragon Boat con le donne operate di tumore al seno guidate da Michele Galantucci, allenatore U.G.O., e Rossano Galtarossa, campione olimpionico di canottaggio.

Non solo tecnologia al Galileo Festival dell’Innovazione, ma anche scienza, salute, sport p er far sapere che si può stare bene anche dopo un tumore al seno. Come insegnano le U.G.O. Unite Gareggiamo Ovunque, la squadra padovana di Dragon Boat formata dalle donne operate al seno, che racconteranno e mostreranno come sono riuscite a superare il “dopo tumore”, tornando a sorridere.

Il Dragon Boat (canoa monopala da 20 persone) è una disciplina sportiva che sta aiutando le donne operate di tumore al seno a sopportare il “dopo malattia”, sia psicologicamente sia fisicamente, compresi i disagi del linfedema, il cosiddetto “braccio grosso”, che può insorgere dopo l’intervento al seno.

Con le U.G.O. e con la guida esperta dei loro coach, Michele Galantucci, campione italiano di canoa, e Rossano Galtarossa, campione olimpionico di canottaggio, verrà fatta una prova in barca per capire come e perché questo sport fa bene.

Programma

Saluti di Nicola Volpe, presidente ARCS Università di Padova

Esperienza di Valeria Mazzucato, presidente UGO Unite Gareggiamo Ovunque

Prova in Dragon Boat con i coach Michele Galantucci e Rossano Galtarossa

Parere medico di Tania Saibene, chirurgo senologo dello IOV - Istituto Oncologico Veneto

Informazioni e iscrizioni

Partecipazione gratuita con registrazione obbligatoria bit.ly/reg-ugo