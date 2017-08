Escursione al chiaro di luna junior "Il Monteortone e la sua tana di libri" ad Abano

La cooperativa sociale Terra di Mezzo presenta la nuova escursione al chiaro di luna junior "Il Monteortone e la sua tana di libri", in programma giovedì 10 agosto alle ore 18.

Prima di passare una serata di compagnia e di festa sotto i tendoni della sagra del Sorriso, viene organizzata una semplice escursione sui sentieri del monte Ortone, un piccolo monte che fa da quinta al santuario della Beata Vergine Maria.

Camminando lungo i sentieri del monte cercherete tra gli alberi un bugs hotel dove insetti più o meno piccoli hanno trovato un perfetto rifugio.

Infine potrete lasciarvi stupire dalla tana dei libri, una casetta di legno dedicata allo scambio di libri.

Chi vorrà potrà lasciare un messaggio, simbolo del passaggio o addirittura un vecchio libro che porterà da casa.

Ritrovo: ore 18 allo stadio di Monteortone, in via dello Stadio - Monteortone

Difficoltà: facile

Cosa portare: abbigliamento adeguato per il trekking

Costo: 5 euro a persona.

ISCRIZIONI

http://www.coopterradimezzo.com/preiscrizione.php?evento=57

INFORMAZIONI

Info e prenotazioni: www.coopterradimezzo.com - info@coopterradimezzo.com - 049.9131781

https://www.facebook.com/events/161528194415765/​