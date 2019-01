Escursione: “Padova, quanta acqua passava sotto i ponti...”

L’associazione PassoBarbasso (www.passobarbasso.it) organizza domenica 27 gennaio un giro ad anello lungo i canali padovani di ieri e di oggi, con una particolare attenzione ai corsi d’acqua interrati anche in epoca recente e alle mura bastionate, ora in fase di rivalutazione culturale.

Un viaggio nella storia, anche l’aiuto di foto d’epoca e di una sosta in golena S. Massimo dove incontreremo l’associazione degli “Amissi del Piovego” impegnata nella valorizzazione di tutto il sistema fluviale padovano.

In giornata verrà presentato il calendario delle gite organizzate da PassoBarbasso per il 2019.

Ritrovo

Il ritrovo è dentro alla stazione ferroviaria di Padova, davanti al tabellone gigante degli orari di sinistra alle ore 9.45.

Prenotazione

L’evento è aperto anche a chi non sia socio (gratuito per questi) ma serve avvertire della propria partecipazione contattando l’organizzatore: Luca Lazzaro 3490940611 pelu33@yahoo.com

Percorso

Il percorso parte dalla stazione ferroviaria. Al Ponte del Corso del Popolo abbandoneremo il traffico cittadino passando per i Giardini dell’Arena, famosi per la Cappella degli Scrovegni. Percorreremo poi parte della ciclabile lungo il canale del Piovego in vista della Porta del Portello e della golena di San Massimo. Rientreremo lungo l’omonima via, costeggiando la zona ospedaliera e rapidamente ci troveremo nel cuore di Padova. In breve raggiungeremo il Santo, l’Orto Botanico e il Prato della Valle. Per ritornare al punto di partenza passeremo per la parte più antica. Lungo la Riviera Paleocapa vedremo antichi ponti e la Turlonga, infine usciremo dalla medievale Porta Molino dopo aver attraversato le tre piazze principali.

