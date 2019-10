Escursione sui sentieri dei Colli Ventolone e Piccolo

Escursione alle porte delle Terme Euganee, non lontano da Padova e da Venezia, nel Parco dei Colli Euganei. Il punto di ritrovo per il prossimo 20 ottobre è presso il Frantoio Colli Del Poeta, un luogo immerso nel verde dell’area protetta dei Colli Euganei, che sorge ai piedi dei monti Ventolone e Piccolo, importanti per i loro sentieri percorribili a piedi.

Il Calto Callegaro sarà il nostro compagno fedele durante la camminata che segue prima il versante a nord, poi a sud dello stesso calto. Al rientro visita al frantoio, introduzione all’assaggio dell’olio di oliva e degustazione di olio di oliva, patè e vino.

Percorso: principalmente su sentieri collinari

Da dove partire: Frantoio Colli del Poeta, via Ventolone, Galzignano Terme, coordinate GPS 45.285606, 11.728522 (parcheggio gratuito)

Difficoltà: facile, lunghezza totale 6 km, dislivello totale di circa 220 m

Durata prevista: circa 3 ore

Punti di interesse: architetture contadine, nuclei insediativi antichi

Attrezzatura necessaria: scarpe da trekking, abbigliamento a cipolla, k-way, borraccia di acqua.

L’evento è garantito con un numero minimo di partecipanti.

Informazioni, contatti e prenotazioni

Evento su prenotazione. er iscriversi, compilare la scheda al link

https://www.viaggiarecuriosi.com/it/iscrizione-escursione/

dati richiesti a fini fiscali, grazie.

Web: https://www.facebook.com/events/1656159071182245/