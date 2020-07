Escursione serale in bicicletta al chiar di luna tra Borgoricco e il Tergola

Escursione in bici al chiar di luna tra ampi terreni di centuriazione romana e strade perfettamente intrecciate tra loro che si congiungono al fiume Tergola.

La serata è una perfetta alternanza di movimento lento in bicicletta, di racconto del territorio e voglia di stare assieme.

Dettagli

Ritrovo ore 19.30 al Museo della Centuriazione Romana e visita alla collezione in orario serale. La sosta per un panino sarà nel vicino parco urbano: davanti a noi la costruzione del Centro Civico ideato da un genio dell'Architettura, Aldo Rossi. Il nostro percorso non finisce qui: prenderemo gli argini di un altro fiume, il Tergola, per abbracciare la spontaneità della natura. Arriveremo a Tergolandia e alla Chiesetta di Campanigalli: una breve sosta per parlare degli spiriti che abitano Valle Agredo, prima di rientrare verso Borgoricco attraverso strade di campagna accompagnati dalla luna.

Durata 3 ore circa.

Come partecipare

Prenotazione obbligatoria al 339 4368067. Al momento della prenotazione riceverete il modulo di adesione che vi chiediamo di compilare con i vostri dati. Il tour avviene nel pieno rispetto delle misure di contrasto al Covid. Minimo 12 partecipanti, massimo 20.

Costo: euro 15 Ingresso Museo: euro 3

Possibilità noleggio biciclette su richiesta.

Parola d'ordine: Sicurezza. Pedaleremo in piena sicurezza in compagnia di una guida esperta di cicloturismo e di una guida turistica, rispettando la normativa sanitaria e assaporando ogni attimo dello stare assieme all'aria aperta.

Parola d'ordine: Relax.

Per garantire il corretto svolgimento dell'escursione ti chiediamo di condividere le regole del gruppo. Sono poche e già le conosci, ma ricordarle non fa male. Uso del giubbetto catarifrangente, fari (anteriore e posteriore) funzionanti e con pile di scorta, bicicletta in buono stato.

Info web

https://www.facebook.com/events/3110954795591739/