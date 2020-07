Il tramonto a piedi tra colli e cantine: escursione a Baone

Vi trovate nel cuore verde del Parco dei Colli Euganei, al centro di numerosi sentieri collinari, in un luogo unico con infinite opportunità di svago e conoscenza. Qui la distanza di sicurezza non è una forzatura. Viaggiare Curiosi propone per il periodo estivo una serie di escursioni al crepuscolo serale che vi porteranno alla scoperta dei più straordinari e preziosi ambienti naturali dei Colli Euganei dai quali vivrete la magia del tramonto. Le escursioni sono alla portata di tutti.

Al termine di ogni escursione sarà possibile conoscere il produttore che vi ospita, fare degli assaggi di vino o anche cenare (in alcuni casi è previsto il picnic a sacco lungo il percorso a piedi, prima del rientro in cantina e quindi della degustazione di soli vini).

Ritrovo: in cantina alle ore 18.45 e partenza per l’escursione ore 19.

Durata: 3 ore dalle 18.45 alle 21.45 L’escursione avrà la durata di circa due ore su sentieri, piste forestali o strade secondarie poco trafficate. La degustazione dura al massimo un’ ora.

È consigliato un abbigliamento comodo e adeguato, scarpe da trekking, portare una pila o luce frontale.

Prezzo: 10 euro a persona incluso guida naturalistica abilitata, percorso guidato, organizzazione tecnica.

Extra: la degustazione in cantina, leggere le singole proposte delle cantine (formula solo vini o formula cena leggera).

Sabato 22 agosto ritrovo partenza dalla cantina Maeli Wine in Via dietro Cero, 1/C, 35030 Baone PD. Degustazione di 3 vini con abbinamento di una selezione di prodotti di Campagna Amica a 18 euro. Acqua e pane compresi nel prezzo (la formula non sostituisce una cena).

In caso di condizioni meteo avverse, ci riserviamo la possibilità di cancellare o rimandare l’escursione. In questo caso, riceverete un voucher dell’importo pagato per partecipare ad un’attività simile.

Per la prenotazione compilare il modulo al link, indicando nel messaggio i dati completi di un solo partecipante e tutti i nomi e cognomi degli altri partecipanti, pagare con bonifico all’IBAN: IT59A0503401795000000074992 intestato a Viaggiare curiosi di Carmen Gurinov la quota totale, specificando nella causale Attività, data e numero partecipanti e inviare copia alla email info@viaggiarecuriosi.com o al cell 328 4089272. Oppure pagare con PayPal https://paypal.me/viaggiarecuriosi. Tutte le attività rispettano le norme contro la diffusione COVID-19.

Foto copertina: Sofia Segantin

Informazioni e contatti

Viaggiare Curiosi

agenzia di turismo sostenibile e noleggio bici

cell. 328 408 9272

info@viaggiarecuriosi.com

Web: https://www.viaggiarecuriosi.com