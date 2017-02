Escursione al chiaro di luna dsul Monte Cecilia… M’illumino Di Meno

Sarà la luna ad accompagnare l'escursione notturna, e la successiva cena, organizzate per sostenere l'ormai celebre iniziativa di Caterpillar "M'illumino di meno". Da Valle San Giorgio saliremo al Sassonegro e da qui al Cecilia, con suggestivi scorci sulla pianura a sud degli Euganei, prima di rientrare in ostello per la tradizionale cena al lume di candela.

DETTAGLI

Ritrovo: 17 parcheggio del cimitero di Valle San Giorgi di Baone (PD).

Difficoltà: facile.

Cosa Portare: torcia elettrica, abbigliamento adeguato per il trekking.

Costo: 5 euro solo l'escursione + 25 euro escursione + cena.

INFORMAZIONI

Info e prenotazioni: 049.9131781 - info@coopterradimezzo.com - www.coopterradimezzo.com