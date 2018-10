Escursione e visita all’Abbazia di Praglia

Nell’ambito della Scuola del Tempo Libero «Naturalia et Mirabilia», il Comune di Montegrotto Terme in collaborazione con la Cooperativa Terra di Mezzo organizza lunedì 15 ottobre l’uscita a Praglia “Nel silenzio del Monastero di Pratalea. Le terre dei monaci”. Il ritrovo è alle 14.45 presso il parcheggio dell’Abbazia di Praglia, il ritorno previsto per le 18; il percorso di km 4,5 km con circa 100 m di dislivello.

L’uscita inizierà con la visita all’Abbazia di Praglia condotta da un monaco, a seguire si percorrerà il sentiero del Giubileo, sui monti delle Are e Lonzina, si racconterà della bonifica e della presenza in questi luoghi dello scrittore Antonio Fogazzaro.

Programma completo sul sito www.montegrotto.org - http://www.montegrotto.org/po/mostra_news.php?id=1177&area=H

Per informazioni e prenotazioni (obbligatorie)

Cooperativa Sociale Terra di Mezzo email info@coopterradimezzo.com e tel. 049 8928761 cell. 3927993344