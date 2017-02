Escursioni junior “Il museo del vino di Vò e i suoi dintorni”

Un chiaro di luna speciale per scoprire assieme agli escursionisti più piccoli qual è la storia dell'uva e del vino nel territorio dei Colli Euganei. Muovendoci tra le sale del nuovissimo Museo del vino, capiremo quale uva si coltiva sui Colli e perché in questo territorio i vini sono così buoni. Com'è cambiato questo tipo di coltivazione e chi se n'è occupato in tanti anni di storia? Per ogni domanda una risposta!

Concludiamo il viaggio all'esterno, tra i vigneti del territorio illuminati dalla luce della luna

DETTAGLI

Ritrovo: 17 al Consorzio dei Vini dei Colli, Piazza Martiri a Vò,

Difficoltà: facile

Cosa portare: torcia elettrica, abbigliamento adeguato per il trekking

Costo: 5 euro

INFORMAZIONI

Info e prenotazioni: 049.9131781 - info@coopterradimezzo.com - www.coopterradimezzo.com