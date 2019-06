Escursioni tartiniane: passeggiate con concerto finale

Ultima chiamata della stagione per scoprire la Padova di Giuseppe Tartini e del Settecento musicale. Sabato 15 giugno, nel pomeriggio, si terrà la sesta e ultima visita guidata dei luoghi della città del Santo collegati al compositore piranese, un’iniziativa promossa da “Tartini 2020” in collaborazione con le Associazioni di guide turistiche padovane e il laboratorio di musica “La Bottega Tartiniana”. Come per le scorse edizioni delle “Esplorazioni Tartiniane”, la partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria da effettuarsi tramite l’associazione Amici della Musica di Padova (vd. contatti più sotto) il giorno prima dell’appuntamento (quindi entro venerdì 14 giugno).

Una nuova esperienza di visita affidata a guide altamente specializzate che da Prato della Valle alla Basilica di Sant’Antonio e dalla chiesa dei Servi a quella di Santa Caterina ripercorrono le tracce di Tartini. Per entrare ancora di più in contatto con la personalità e l’opera del compositore, l’escursione si conclude con alcune letture affidate agli attori professionisti Giuseppe Nitti e Domenico Serafini e con un concerto (ad ingresso libero) alla chiesa dove sono sepolti Tartini e la moglie: Santa Caterina d’Alessandria.

Protagonista della parte musicale della visita sarà Lavinia Soncini, la quale si esibirà al violino sulle sonate autografe n. 1 B.G1 e n. 3 B.D1 provenienti dal Ms. 1888 di Padova. Il ritrovo della visita è presso la fontana al centro dell’Isola Memmia, in Prato della Valle, alle ore 15.30. Il concerto finale alle 17.15. Da questa edizione le “Esplorazioni Tartiniane” godono del patrocinio del Touring Club Italiano.

“Tartini 2020” è il progetto dell’Università di Padova DISLL (Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari) in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Cesare Pollini” che, grazie al sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune, viene affidato come organizzazione e gestione all’Associazione Amici della Musica di Padova. L’edizione 2019 è dedicata alla memoria del maestro Claudio Scimone (1934 - 2018).

Informazioni

Amici della Musica di Padova

Via Luigi Luzzatti 16B

35121 Padova

0498756763 - info@amicimusicapadova.org

https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2019/06/15/422/

https://tartini2020.it/esplorazioni-tartiniane-primavera-2019/