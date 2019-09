Escursioni tartiniane: passeggiate con concerto finale

Dopo il successo dell’anno scorso riprendono (fino a sabato 5 ottobre) le “Esplorazioni Tartiniane”: iniziativa promossa nell’ambito di “Tartini 2020”, il progetto che l’Università di Padova e il Comune di Padova (Assessorato alla cultura) dedicano alla valorizzazione della figura di Giuseppe Tartini, in collaborazione con gli Amici della Musica di Padova. Cinque escursioni turistiche, illustrate da guide specializzate, nei luoghi padovani legati a Giuseppe Tartini (da Prato della Valle al Santo, dalla chiesa dei Servi alla chiesa di S. Caterina) con concerti finali alla chiesa di Santa Caterina d’Alessandria che ospita la tomba di Giuseppe Tartini e della moglie Elisabetta Premazore. I concerti, affidati a talentuosi giovani violinisti, sono ad ingresso libero e prevedono l’esecuzione di musiche tratte dal manoscritto padovano autografo I-Pca-1888 dell’Archivio musicale della Veneranda Arca di Sant’Antonio, ossia quelle sonate che Tartini amava eseguire con violino solo, senza basso: composizioni poco note, dal carattere essenziale e raffinato, che probabilmente appartengono alla fase più matura.

Appuntamento per le visite guidate, presso la fontana al centro dell’Isola memmia in Prato della Valle, alle ore 15.30. La visita sarà guidata da Maria Claudia Crivellaro. Nella Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria (via C. Battisti n. 245), alle ore 17.30, il violinista Massimiliano Tieppo eseguirà due sonate di Giuseppe Tartini: la sonata n. 2 in do minore e la sonata n. 24 in re maggiore. Letture a cura di Pierdomenico Simone. La visita è gratuita (è previsto un contributo di 2 euro per gli auricolari wifi) con prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente alle 15. Il concerto è a ingresso libero.

La partecipazione alla visita è gratuita con prenotazione obbligatoria da effettuarsi tramite l’associazione Amici della Musica di Padova (vd. contatti più sotto) il giorno prima dell’appuntamento (entro venerdì 27 settembre).

Esplorazioni tartiniane

28 settembre 2019

15.30 visita guidata: Prato della Valle

Guida, Maria Claudia Crivellaro

17.30 concerto: chiesa di S. Caterina

Violino, Massimiliano Tieppo

Letture, Pierdomenico Simone

Con il patrocinio del Touring Club Italiano e in collaborazione con le “Guide Tartiniane 2020” (ASCOM, AGECP, ASSOGUIDE VENETO) e la chiesa di S. Caterina – Bottega Tartiniana

Per informazioni

Amici della musica di Padova

Via L. Luzzatti, 16b

Tel. 049 8756763

info@amicimusicapadova.org

Associazione Tartini2020

associazionetartini2020@gmail.com

Info web

https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2019/09/28/439/