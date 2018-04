“Esistenze - storie comiche di piccole miserie quotidiane” al Piccolo Teatro

Sabato 5 maggio alle ore 21.15 al Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) il la Compagnia Teatro Laterale presenta “ESISTENZE - storie comiche di piccole miserie quotidiane” di Paolo Caporello – con: Paolo Caporello, Marina Moscato, Marica Rampazzo, Guido Rigatti, Giuseppe Savio e con i tangueros : Michele Zaggia, Irina Garshenina. Regia di Paolo Caporello.

In un parco: quattro panchine, separate ma non troppo distanti l’una dall’altra; diventano il luogo e l’occasione di fugaci relazioni interpersonali. Cinque sconosciuti (più una coppia di ballerini) si incontrano occasionalmente, dando in tal modo vita ad una “riflessione scenica”;sul bisogno ma anche sulla paura delle relazioni interpersonali. Il ritratto comico dell’ordinario tradisce conflitti latenti. Tra realismo e paradosso, i personaggi, ignari del ridicolo che li caratterizza, sono visti nei loro riti quotidiani con uno sguardo attento alla loro sostanziale impotenza a comunicare, alla banalità della vita quotidiana, alle loro nevrosi, alla solitudine che regna sovrana nella vita di ognuno. manifestando il loro bisogno insoddisfatto di essere amati, il tentativo di fuggire la solitudine sperando di trovare nel vicino qualcuno di solidale ai propri drammi esistenziali.

Tematiche serie messe in scena però con sottile umorismo. Lo spettacolo, oltre che a divertire, intende far riflettere lo spettatore sulle piccole miserie quotidiane e le ansie dei suoi personaggi, sulle ambizioni umane, sui loro destini. Una commedia brillante che ci tocca nel vivo, ci fa ridere, ma anche pensare ai nostri valori e al nostro modo di relazionarci con gli altri.

Ingresso euro 10 + diritti di prevendita

Prevendite online su www.liveticket.it oppure presso la CARTOLERIA “C'ERA UNA VOLTA” via Asolo, 9, CARTOLERIA “PROSDOCIMI” Piazzetta Pedrocchi 10, CARTOEDICOLA «RUGGERO» via Armistizio 289, EDICOLA PALTANA via Vitt. Veneto, 71 (rotonda piscine).

Apertura botteghino alle ore 20.15 la sera dello spettacolo