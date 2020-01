“Esodo”, spettacolo con Simone Cristicchi al teatro Quirino De Giorgio di Vigonza

La nuova stagione del Teatro Comunale Quirino del Giorgio nel Borgo di Vigonza si presenta come una proposta a 360 gradi, in cui saranno rappresentate molte delle infinite sfaccettature che un Teatro riesce ad accogliere. Non solo generi diversi, bensì espressioni artistiche diverse, perché il Teatro è Il Palcoscenico.

Scopri tutti gli spettacoli della rassegna “Tempo presente” a Vigonza

Mi piace sottolineare come la proposta sia il frutto di un intenso e fruttuoso lavoro di squadra rispetto al quale rivolgo a tutti un vivo ringraziamento. Perciò, ci vediamo a teatro.

Innocente Stefano Marangon

Sindaco di Vigonza

Scarica il libretto con tutti gli spettacoli in programma

Domenica 23 febbraio 2020 alle ore 21

Simone Cristicchi

Esodo

Dettagli

Al Porto Vecchio di Trieste c’è un “luogo della memoria” particolarmente toccante: il Magazzino n. 18. Racconta di una pagina dolorosa della storia d’Italia, di una complessa vicenda del nostro Novecento mai abbastanza conosciuta, e se possibile resa ancora più straziante dal fatto che la sua memoria è stata affidata non a un imponente monumento ma a tante, piccole, umili testimonianze che appartengono alla quotidianità. Nel porto vecchio di Trieste, il Magazzino N.18 conserva sedie, armadi, materassi, letti e stoviglie, fotografie, giocattoli, ogni bene comune nello scorrere di tante vite interrotte dalla storia, e dall’Esodo: con il Trattato di Pace del 1947 l’Italia perse vasti territori dell’Istria e della fascia costiera, e circa 300 mila persone scelsero – davanti a una situazione dolorosa e complessa – di lasciare le loro terre natali destinate a non essere più italiane.

L’esodo istriano rivive tra musica e racconti portati in scena da un magistrale Simone Cristicchi. Si rievoca il dramma delle foibe e dell’esodo istriano avvenuto alla fine della seconda guerra mondiale quando quei territori furono occupati dall’esercito popolare di liberazione della Jugoslavia del maresciallo Tito e quindi annessi alla Jugoslavia La messinscena trae spunto dalla vicenda storica contenuta nello spettacolo teatrale “Magazzino18”.

Il grande successo della tournée incise a fondo nella coscienza sociale italiana, tanto da far riaffiorare una memoria (a tratti) rimossa. Anche se l’argomento che Cristicchi affronta è tragico, lo spettacolo di amore ne contiene parecchio, la denuncia della malvagità umana passa attraverso la forza del bene. Passando con disinvoltura dalla recitazione al canto il protagonista vuole arrivare all’anima del pubblico restituendo valore e dignità alle vicende di ogni singolo individuo.

simonecristicchi.thewebengine.it

Biglietti

Esodo, Suore nella tempesta Intero 15 euro – Ridotto 12 euro

La scimmia, Da Qui alla Luna, Piano Solo Intero 12 euro – Ridotto 10 euro

Or non vedi tu, Picablo, Omero-Iliade Intero 8 euro – Ridotto 4 euro

Carnet 3 spettacoli Teatro dei Ragazzi e delle Famiglie:

Intero 16 euro 10 euro Fino a 13 anni

Prenotazione carnet, biglietti:

info@echidnacultura.it

Tel. 371 1926476

Tel. 340 9446568

Biglietteria

Il giorno dello spettacolo un’ora prima dell’inizio. I biglietti prenotati vanno ritirati entro 15 minuti dall’inizio.

Riduzioni: Soci Coop Alleanza 3.0, persone over 65 e under 25, persone con indennità di accompagnamento, residenti a Vigonza, iscritti alla biblioteca comunale, iscritti Università Vigontina, Abbonati #TempoPresente e Ritratti d’Attore, possessori carnet Teatro dei Ragazzi e delle Famiglie; iscritti BelVedere Lab.; Alle persone con disabilità in carrozzina sono riservati 2 posti a rappresentazione (previa prenotazione) di cui uno gratuito

Si consiglia di controllare l’orario d’inizio degli spettacoli – posti numerati

Informazioni

Tel. 371 1926476 – 340 9446568 – info@echidnacultura.it

Tel 049 8090325 – ass.cultura@comune.vigonza.pd.it – www.comune.vigonza.pd.it

Info web

http://www.echidnacultura.it/appuntamenti/esodo/

https://www.facebook.com/events/939270409803435/

Gallery