"Dall'esoterismo cataro alla Rosa+Croce", incontro allo Studyo Yoga di Padova

Sabato 17 febbraio allo Studyo Yoga si svolge la terza conferenza del ciclo "Dai misteri antichi alla scuola di Michele - origini e sviluppo dell’esoterismo occidentale", dal titolo "Dall'esoterismo cataro alla Rosa+Croce".

L'incontro

Le correnti gnostiche non si estinsero mai, nel vero senso della parola, ma funsero da substrato per successivi innesti, a seconda del luogo e del tempo in cui riapparvero. Fu così per tutte quelle correnti che vengono etichettate dalla Chiesa come "eresie albigesi", peraltro fortemente differenti tra loro. Il Catarismo fu il movimento in cui riapparve, tra l'altro, la concezione dualistica tipica del manicheismo, che riappare poi trasformata nel movimento della Rosa+Croce.

Relatore

Alessandro Benati, nato a Bologna dove vive e lavora, dopo studi scientifici si occupa di informatica. Da molti anni studia le opere di Rudolf Steiner e dei maestri della tradizione, con particolare interesse per gli aspetti storici, filosofici e scientifici.

Dal 2014 ha iniziato a tenere conferenze e seminari divulgativi sui temi fondamentali dell’Antroposofia e sull'Esoterismo.