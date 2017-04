España Circo Este a Sherwood Festival

Mercoledì 14 giugno Sherwood Festival accoglie sul palco gli España Circo Este.

Apertura cancelli: ore 19.

Inizio concerto Mainstage: ore 21.

ESPAÑA CIRCO ESTE

"Tour della Maleducazione"

Sono la travolgente band italo-argentina che presenta un mix di latin pop punk, tango, cumbia, reggae, in una parola, un sound unico ribattezzato Tango-Punk e che in appena cinque anni ha già all’attivo oltre cinquecento concerti in Italia ed Europa, oltre agli opening act di artisti del calibro di Manu Chao e Gogol Bordello.

A Sherwood presenteranno l’ultimo disco “Scienze della maleducazione”, uscito a gennaio per Garrincha Dischi.

www.facebook.com/ espanacircoeste

www.espanacircoeste.com

Ingresso "1 euro può bastare"

www.sherwood.it

Facebook: www.facebook.com/festival.sherwood

Twitter: www.twitter.com/sherwoodpadova

Evento ufficiale http://www.sherwood.it/articolo/5890/espana-circo-este-allo-sherwood-2017​

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/1145263432267514/