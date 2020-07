Esperia estate 2020: il programma della rassegna di cinema all’aperto

Dopo la lunga chiusura dovuta alla quarantena per la pandemia, il Cinema Esperia ha deciso di riallacciare il rapporto con il pubblico nella modalità della rassegna all’aperto, più consona al periodo estivo e meno delicata dal punto di vista sanitario. Durante il periodo di chiusura si è cercato di non interrompere il contatto con gli spettatori utilizzando il sito della sala per favorire alcune esperienze di collaborazione con piattaforme on line. Ma poter offrire la condivisione di un film sul grande schermo è tutta un’altra cosa.

In un’estate nella quale altre occasioni di socializzazione non riescono o fanno fatica a ripartire, soprattutto in quartieri dotati di poche strutture adeguate, un’arena cinematografica estiva sarà un utile per contribuire per animare una zona della città e per stimolare la proliferazione di altre iniziative di incontro per la popolazione

La rassegna

Esperia Estate si svolgerà nel piazzale del patronato della parrocchia Santa Maria Assunta in via Chiesanuova 90, a fianco della sala. Le proiezioni avranno luogo nelle serate di giovedì, venerdì e sabato, da venerdì 10 luglio a venerdì 14 agosto. Non si esclude un’eventuale prosecuzione in caso di particolare successo. In caso di maltempo si utilizzerà la sala.

Le proiezioni avranno inizio alle ore 21.30 circa. Il biglietto d’ingresso è unico a 5 euro per tutti. Sono ancora validi gli abbonamenti emessi per la stagione 2019-2020 prima della chiusura di febbraio. La capienza reale è di circa 100 posti.

Ovviamente verranno rispettate le disposizioni previste dalla normativa anti Covid, come distanziamento, igienizzazione ecc. Per questo si chiede agli spettatori di arrivare con un certo anticipo in modo da eseguire le varie operazioni d’ingresso evitando l’eccessivo affollamento.

Il programma

Il programma si può consultare, tenendosi aggiornati al link https://cinemaesperia.com/ilprogrammaesperiaestate/

Si è cercato di proporre film accessibili ad un pubblico vasto, differenziando un poco le serate. Il giovedì sarà dedicato a film d’autore o d’essai, il venerdì a film di qualità destinati ad un largo pubblico e il sabato a film per famiglie.

Tenuto conto delle difficoltà dell’attuale mercato cinematografico non ci saranno titoli recentissimi, ma saranno comunque film che meritano di essere apprezzati sul grande schermo.

Collaborazione con PadovaCiak

Nell’arco della rassegna ci saranno due serate speciali dedicati al cortometraggio proposte dall’associazione Pluriart che organizza il concorso Padova Ciack.

Sabato 11 luglio avrà luogo la premiazione dei vincitori del concorso Padova Ciack di quest’anno con la proiezione delle loro opere e dei migliori corti delle precedenti edizioni. Venerdì 31 luglio sarà una serata dedicata ad una selezione di cortometraggi internazionali.

