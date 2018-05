EsperiMusme Creativity, a maggio i laboratori didattici diventano creativi al Musme

Il Musme inaugura un nuovo ciclo di incontri all’insegna della creatività per fare scoprire le meraviglie del corpo umano a bambini dai 6 ai 10 anni, attraverso quattro laboratori che uniscono arte e scienza.

Programma

Sabato 5 maggio, ore 14.30 e 16

"AB Corpo"

Fra le pagine degli antichi libri di medicina si trovano immagini inaspettate e curiose. I ragazzi scopriranno dei dettagli divertenti nelle lettere che decoravano l’inizio dei capitoli. Fra stanghette e curve si nascondono strane figure che aiutano a immaginare come fossero e cosa facessero i medici del passato. I bambini stamperanno l’iniziale del nome, prendendo spunto - nel decorarla - dalla medicina e dal corpo umano.

12 maggio, ore 14.30 e 16

“Organi nel sacco: Dov’è il fegato? Ma i polmoni sono identici tra loro?"

In questo laboratorio si scopre tutto sulla forma e sulla posizione degli organi principali, che verranno costruiti insieme. Tramite la scultura di pasta polimerica si realizzeranno gli organi in miniatura “tascabili”, per portare sempre con sè un modellino componibile.

19 maggio, ore 14.30 e 16

“Ti si legge in faccia”

Il volto è un insieme di espressioni, di sentimenti, di emozioni che si riflettono e si mescolano con quelli di chi ci osserva. Spesso “parliamo con il viso” senza dire una sola parola. I bambini proveranno a interrogarsi sulle nostre espressioni e a costruire un fantasioso ritratto per esprimere le emozioni.

26 maggio, ore 14.30 e 16

“Ossa a spasso”

In modo creato si impara a conoscere com’è fatto il sistema scheletrico e quali sono le principali ossa che lo compongono: saranno infatti gli stessi bambini a riprodurre le loro ossa in miniatura, tramite l’utilizzo di pasta polimerica.

Ingresso

La partecipazione a ogni laboratorio costa 6 euro. Il biglietto include l’ingresso del partecipante al museo.

La prenotazione è obbligatoria.

Informazioni

Musme

Via San Francesco, 94

049.658767 - info@musme.it - www.musme.it