Al Musme di Padova un’esplosione di ortaggi per un'alimentazione sana

Laboratorio per la Scuola dell’infanzia. Sensibilizzare i bimbi sin da piccoli a una sana alimentazione è molto importante! Non sempre le verdure suscitano l’interesse dei più piccoli, ma se l’assaggio diventasse un gioco divertente?

Usiamo i 5 sensi per scoprire la bellezza, le caratteristiche e il sapore della verdura e trasformiamola in materiale creativo per decorare i nostri magici disegni! Con la dottoressa Francesca Benato piscologa.

Appuntamento al MUSME Museo di Storia della Medicina in Padova il 12 gennaio 2020 alle ore 16.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/pg/musmepadova/events/?ref=page_internal