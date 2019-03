EsperiMUSME: laboratori per bambini al museo di storia della medicina in Padova

** Sabato 23 marzo **

“La microscopia del corpo umano”

dalle 15 alle 17, età 9-13 anni

Il corpo umano ti interessa da sempre? Vuoi vedere le parti più piccole del nostro corpo?

Al MUSME abbiamo un appuntamento speciale per scoprire come siamo fatti! Con La Fucina delle Scienze e l’aiuto di un microscopio scopriremo ciò che non riusciamo a vedere ad occhio nudo!

Info web

https://www.musme.it/esperimusme/

https://tickets.musme.it/venditaonlineeventi.php

https://www.facebook.com/events/351280748791213/