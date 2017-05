XIII esposizione cinofila di villa Correr

Nel parco di Villa Correr domenica 28 maggio, a partire dalle ore 15, si terrà la XIII edizione della mostra cinofila di Casale di Scodosia.

La mostra cinofila di Villa Correr è nata con l'obiettivo di rappresentare un punto di riferimento nel panorama delle iniziative cinofile, fornendo anche informazioni sulle discipline cinofile più interessanti ed innovative.

La location è uno splendido parco centenario, che viene aperto al pubblico per la mostra e in pochissime altre occasioni ed è servito da numerosi servizi tra cui bar, ristorante, parco giochi, laghetto. La mostra è aperta a tutte le razze, meticci inclusi, e mostra speciale dedicata al pastore tedesco. Premiazione (speciali, BIS, e BIS baby) sono previste nella stessa giornata, nel ring d'onore. Si tratta di una splendida occasione per passare una giornata diversa dal solito, in compagnia degli amici a quattro zampe.

INFORMAZIONI www.villacorrer.com

