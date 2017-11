Espressione corporea - training di potenziamento, workshop a Ponte San Nicolò

Il focus del lavoro consiste nell’investigazione del corpo come “strumento multi-funzionale”, sul quale si tenta di lavorare con una serie di esercizi dedicati e l’utilizzo di strumenti coreografici, per sviluppare consapevolezza interna del corpo ed esterna in relazione allo spazio, il suono e altri corpi.

Appuntamento sabato 25 novembre dalle 10 alle 14.30 alla palestra Concordia di Ponte San Nicolò.

CONTENUTI

Le classi vedranno coinvolti i partecipanti, nella prima parte, con una serie di esercizi respiratori, un riscaldamento basato sui meridiani del corpo, tecniche di stretching e cardio.

Il corpo, in questa fase, sarà lavorato organicamente in un continuo di dinamiche in grado di donare nuove sensazioni fisiche.

Nella seconda parte verranno introdotti elementi tipici delle tecniche di floor-work e di partnering, basati sui principi saldi di questo workshop: respiro, peso, gravità, caduta e ripresa.

Nella terza sessione lavorativa, l’attenzione sarà rivolta nello sviluppare, attraverso esercizi d’improvvisazione, la reattività psicofisica e motoria del corpo e della mente, composizione istantanea e consapevolezza dell’utilizzo di questi strumenti.

Lo scopo sarà quello di aiutare il performer, a conoscere e riconoscere la sua leggerezza, forza e creatività.