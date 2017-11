"L'espressione del femminile che rinasce", conferenza interattiva gratuita a Padova

Venerdì 24 novembre nella sala Vivivita/Syn in via Chiesanuova a Padova si svolge la conferenza interattiva aperta a tutta la cittadinanza dal titolo "L'espressione del femminile che rinasce - Superamento del dualismo uomo/donna", proposta dall'associazione culturale SYN con il patrocinio del comune di Padova.

Relatore Sergio Signori, medico olistico, specialista in medicina interna, che da anni promuove la rivalutazione del femminile.