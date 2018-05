L’essenza dell’energia e il senso dell’esistenza: conferenza al Teatro Ruzante

Venerdì 25 maggio alle ore 17 al Teatro Ruzante di Riviera Tito Livio si terrà il convegno dal titolo "Energia e informazione: riflessione sui costituenti della realtà e della vita". Dopo i saluti di Alberto Bertucco, direttore del Centro Giorgio Levi Cases, e Roberto Caldon, interverranno Roberto Rossin, Infn e Università di Padova, su “Cosa possiamo dire oggi del concetto di Energia”, Gianfranco Bilardi, Università di Padova, con “Informazione e computazione nei fondamenti di filosofia, scienza e ingegneria” e il teologo Vito Mancuso con un intervento sulla consapevolezza del valore di entità come energia e informazione e influenza nella vita degli individui e della società.

Il Centro studi di economia e tecnica dell’energia Giorgio Levi Cases dell’Università di Padova ha organizzato nei molti anni di attività diverse conferenze-seminari su temi energetici, in particolare ha offerto approfondimenti specialistici sulle tecnologie per lo sfruttamento delle fonti d’energia e sugli aspetti economici e ambientali sull’uso delle stesse.

Diversamente dai contenuti degli eventi precedenti, in questa conferenza si propone una riflessione sull’essenza dell’energia che, sulla base delle conoscenze della fisica delle particelle, mette in evidenza come questa entità, programmata e coordinata dall’Informazione, costituisca il dato fondamentale con cui è formata la materia e quindi la realtà che conosciamo e sperimentiamo ogni giorno.

L’intento è quello di dare l’occasione, anche per chi non è strettamente “addetto ai lavori”, di avvicinare concetti sviluppati dalla scienza in anni recenti e capire quanto questi possano essere di utilità per una maggiore consapevolezza della propria esistenza e del relativo senso.

Chiaramente si andranno a toccare anche aspetti filosofici della vita e per questo, oltre alle riflessioni di un fisico e di un informatico, abbiamo previsto la presenza di un teologo-filosofo le cui opere e argomentazioni si avvalgono ampiamente del pensiero scientifico.