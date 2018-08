L’estate 2018 ad Abano Terme, tutti gli eventi in programma ad agosto e settembre

La Città di Abano Terme e l’Assessorato alla cultura Assessorato alle manifestazioni presentano il programma dell’”Estate 2018 ad Abano Terme”.

Scarica il programma completo degli eventi ad Abano

Programma

Agosto

Giovedì 2 agosto

Piazza Repubblica ore 21

Piazza Repubblica in festa

Serata musicale

Serata organizzata dai Commercianti della piazza

Venerdì 3 agosto

Colle del Montirone ore 18

Visite guidate

Visite previste anche in inglese e tedesco

Offerta libera a partire da euro 3

Info: 3407718587

Lunedì 6 agosto

Giardini del Kursaal ore 21.15

American Music Abroad

Voices Tour

In caso di maltempo il concerto si svolgerà al Teatro Magnolia in via Volta 20

Mercoledì 8 agosto

Via Jappelli ore 21

Jappelli in festa

Milonga de Tango con il gruppo Estudiodetango

Per chi vorrà ci sarà la possibilità di partecipare ad un corso-prova.

Serata organizzata a cura dei Commercianti della via

Giovedì 9 agosto

Piazza Repubblica ore 21

Piazza Repubblica in festa

Serata Musicale

Serata organizzata dai Commercianti della piazza

Venerdì 10 agosto

Colle del Montirone ore 18

Visite guidate

Visite previste anche in inglese e tedesco

Offerta libera a partire da euro 3

Info: 3407718587

Via Jappelli ore 21

Jappelli in festa

Elena Tavella Simone Bortolami

Le più belle canzoni pop italiane e internazionali

Serata organizzata a cura dei Commercianti della via

Martedì 14 agosto

Via Jappelli ore 21

Jappelli in festa

Roger in musica

Serata organizzata a cura dei Commercianti della via

Giovedì 16 agosto ore 21.30

Concerto di ferragosto

Inaugurazione piazza Repubblica (Piazza Fontana)

Oi&B Zucchero Celebration Band

Un viaggio attraverso le più belle canzoni di Zucchero

con l’esclusiva partecipazione della sua storica vocalist LISA HUNT

Venerdì 17 agosto

Colle del Montirone ore 18

Visite guidate

Visite previste anche in inglese e tedesco

Offerta libera a partire da euro 3

Info: 3407718587

Tensostruttura Magnolia ore 21

Danziamo con... Katj Dance

Ballando con le Stelle del Katj Dance

esibizione e ballo con il pubblico

Via Jappelli ore 21

Jappelli in festa

“Street Soul Food: tributo alle grandi voci della musica black.”

Stevie Biondi & Nicola Lombardi duo

Serata organizzata a cura dei Commercianti della via

Mercoledì 22 agosto

Giardini del Montirone ore 21.15

Cinema in giardino “Chiamami col tuo nome” di Luca Guadagnino

Via Pietro D’Abano, 20 Ingresso biglietti

euro 3 fino ad esaurimento posti

In caso di maltempo le proiezioni si svolgeranno al Teatro Magnolia in via Volta 20

Via Jappelli ore 21

Jappelli in festa

Roger in musica

Serata organizzata a cura dei Commercianti della via

Giovedì 23 agosto

Piazza Repubblica ore 21

Piazza Repubblica in festa

Serata Musicale

Serata organizzata dai Commercianti della piazza

Venerdì 24 agosto

Colle del Montirone ore 18

Visite guidate

Visite previste anche in inglese e tedesco

Offerta libera a partire da euro 3

Info: 3407718587

Tensostruttura Magnolia ore 21

Danziamo con... Rapsody Dance

Divertiamoci Assieme

Esibizione e ballo con il pubblico

Via Jappelli ore 21

Jappelli in festa

Upstream in concerto

Serata organizzata a cura dei Commercianti della via

Mercoledì 29 agosto

Giardini del Montirone ore 21.15

Cinema in giardino “The Post” di Steven Spielberg

via Pietro D’Abano, 20

Ingresso biglietti euro 3 fino ad esaurimento posti

In caso di maltempo le proiezioni si svolgeranno al Teatro Magnolia via Volta 20

Via Jappelli ore 21

Jappelli in festa

Eno Brass Band

Serata organizzata a cura dei Commercianti della via

Giovedì 30 agosto

Ritrovo in piazza Mercato ore 20.30

Biciclettate nella storia

Il Contemporaneo: Villa Draghi, San Daniele, Lago di San Pietro Montagnon

Obbligatorio l’uso del giubbino ad alta visibilità - Info: tel 3407718587

Venerdì 31 agosto

Colle del Montirone ore 18

Visite guidate

Visite previste anche in inglese e tedesco

Offerta libera a partire da euro 3

Info: 3407718587

Tensostruttura Magnolia ore 21

Danziamo con... La Peña Tanguera

in collaborazione con la Simply Dance Academy

Tango... Storie di Donne

esibizione e ballo con il pubblico

Via Jappelli ore 21

Jappelli in festa

“I love Italy: omaggio alla musica italiana.”

Erika De Lorenzi & Nicola Lombardi duo

Serata organizzata a cura dei Commercianti della via

Largo Marconi ore 21

Lirica sotto le stelle

con Atelier “Mariangelo” & “Lyrics and Songs”

Chiostro Monastero San Marco ore 21

Concerto della corale Santa Maria di Giarre

Direttore Mario Bertan

Settembre

Sabato 1 settembre

intera giornata

Teatro Magnolia e centro città

XXIV Gare regionali di primo soccorso – Terme Euganee

Simulazioni di incidenti in situazioni statiche o sceneggiate (stradale, sportivo, sul lavoro, domestico, di svago...).

Mercoledì 5 settembre

Via Jappelli ore 21

Jappelli in festa

Roger in musica

Serata organizzata a cura dei Commercianti della via

Venerdì 7 settembre

Colle del Montirone ore 18

Visite guidate

Visite previste anche in inglese e tedesco

Offerta libera a partire da euro 3

Info: 3407718587

Tensostruttura Magnolia ore 21

Danziamo con... Asd Royal Dance Montegrotto

Spettacolo di danza sportiva

esibizione e ballo con il pubblico

Via Jappelli ore 21

Jappelli in festa

Milonga de Tango con il gruppo Estudiodetango

Per chi vorrà ci sarà la possibilità di partecipare ad un corso-prova

Serata organizzata a cura dei Commercianti della via

Chiostro Monastero San Marco ore 21

Serata lirica... “Cantando l’amore tra musica e poesia”

Dirige la Maestra Monica Voltan

Sabato 8 e domenica 9 settembre

Palazzetto dello Sport

Mattoncini alle terme

Esposizione di opere realizzate con mattoncini LEGO a cura dell’Associazione CLV - Lego User Group di Pescantina VR

orari: sabato dalle 10 alle 19 - domenica dalle 10 alle 18

ingresso libero

Domenica 9 settembre

Isola Pedonale ore 10.30

Matinée musicali

Complesso Strumentale di Montegrotto Terme

Venerdì 14 settembre

Colle del Montirone ore 18

Visite guidate

Visite previste anche in inglese e tedesco

Offerta libera a partire da euro 3

Info: 3407718587

Tensostruttura Magnolia ore 21

Danziamo con... River Country

esibizione e ballo con il pubblico

Domenica 16 settembre

Isola Pedonale ore 10.30

Matinée musicali

Banda Cittadina di Torreglia

Isola Pedonale ore 18

Fiera delle parole

In caso di maltempo l’evento si svolgerà presso il Teatro Magnolia

Venerdì 21 settembre

Colle del Montirone ore 18

Visite guidate

Visite previste anche in inglese e tedesco

Offerta libera a partire da euro 3

Info: 3407718587

Tensostruttura Magnolia ore 21

Danziamo con... Società di Danza Padova

esibizione e ballo con il pubblico

Sabato 22 e domenica 23 settembre

1° Festival Street Band

sabato dalle ore 17 alle 19 esibizioni itineranti delle band

ore 21 Isola pedonale concerto

domenica dalle 10.30 alle 12 esibizioni itineranti delle band

Domenica 23 settembre

Isola Pedonale ore 18

Fiera delle parole

In caso di maltempo presso il Teatro Magnolia

Venerdì 28 settembre

Colle del Montirone ore 18

Visite guidate

Visite previste anche in inglese e tedesco

Offerta libera a partire da euro 3

Info: 3407718587

Tensostruttura Magnolia ore 21

Danziamo con... La Timba Dance&Fitness

Dancing Abano

Esibizione e ballo con il pubblico

Sabato 29 e domenica 30 settembre

Isola Pedonale

Le rosse alle terme

Incontro Ferrari città di Abano Terme

Esposizione en plein air di auto Ferrari

Sabato 29 e domenica 30 settembre

Isola Pedonale

Abano le terme dell’arte XII edizione

Esposizione en plein air di opere realizzate nelle varie discipline artistiche: pittura scultura e fotografia.

A cura dell’Associazione Domus Artis

Domenica 30 settembre

Isola Pedonale ore 10.30

Matinée musicali

Orchestre d’Harmonie

Isola Pedonale ore 18

Fiera delle parole

In caso di maltempo l’evento si svolgerà presso il Teatro Magnolia

Informazioni

www.abanoterme.net

tel. 049 8245 217 / 275 / 218

@comune.abanoterme

@Comune di Abano Terme