Estate in arena 2020 con lo spettacolo “Albergo Belvedere se rotàma…marìi e mojère”

L’Arena Montemerlo di Cervarese Santa Croce dopo l’apertura di stagione che ha registrato il “tutto esaurito” a luglio propone due appuntamenti di teatro e cabaret. La Proloco Montemerlo ha seguito tutte le direttive di sicurezza Covid-19, dal distanziamento dei posti all’organizzazione per non creare assembramenti.

Sabato 11 luglio alle 21.30 le luci si accendono per lo spettacolo “Albergo Belvedere se rotàma…marìi e mojère” di Gabriele Verzucoli con l’allestimento della Compagnia “Montebello”. La storia racconta di una bugia detta alla moglie da un marito “infedele” porta scompiglio in seno a tre famiglie, arrivate in una nota località di villeggiatura con l’intento di trascorrervi delle serene vacanze. Tre irreprensibili mogli accusate di cornificare i loro mariti e di aver generato figli illegittimi, una giovane innamorata di un ragazzo che “potrebbe” essere in realtà suo fratello, un uomo che si affligge perché la sorte non gli ha riservato la gioia della paternità e che diventa improvvisamente e misteriosamente padre di due figli poco raccomandabili.

Il 25 luglio (ore 21.30) Pippo Zaccaria presenta “Da che pulpito”, il popolare cabarettista proporrà una frenetica miscellanea di monologhi scherzosi, poesie e barzellette.

L'ingresso è libero, con prenotazione obbligatoria al 3405381060.

