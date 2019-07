E...state a Solesino 2019 con la cena al parco e musiche de “na volta”

La rassegna culturale E...state a Solesino! giunge alla terza serata di questa 4° edizione con una grande novità, uno sguardo alla tradizione popolare del nostro territorio.

Dettagli

Giovedì 4 luglio alle ore 20 presso il Centro Al Parco di Solesino in via Olimpia, si potrà partecipare ad una tipica cena di campagna come quelle di un tempo con la luce soffusa al tramonto estivo assaggiando piatti tradizionali come la minestra di fagioli e verdure, salumi e formaggi con lo schizzotto, verdure, dolce e ovviamente l’immancabile vino. Alle ore 21.00 spazio alla musica e alle danze popolari con il Trio Veneto costituito da Donatella Brandalese alla voce e Biancamaria Spalmotto e Walter Sigolo alle fisarmoniche. Inoltre, sarà esposta la raccolta fotografica con i migliori ricordi della nostra tradizione tratta dal libro “Solesino, un secolo in fotografia” a cura dell’Associazione Athesis.

Ingresso

Prenotazione obbligatoria per la cena (costo 12 euro) al numero 333.7061786. Entrata libera per lo spettacolo musicale.

Info web

https://www.facebook.com/estateasolesino/