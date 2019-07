E...state a Solesino 2019 con “El ciacciaron imprudente” al centro Al Parco

La rassegna culturale E...state a Solesino! giunge alla quarta serata, la prima di teatro. Venerdì 12 luglio alle ore 21 presso il centro Al Parco di Solesino a calcare il palcoscenico ci sarà la storica e famosa compagnia Sottosopra di Bagnoli di Sopra con la commedia El cicciaron imprudente di Carlo Goldoni.

La Compagnia Teatrale Sottosopra nasce nell’anno 2000 quando, a conclusione di un corso di teatro, viene portato in scena il saggio degli allievi sotto l’abile e paziente regia di Antonio Zanetti. A questo si aggiunge una formazione nella dizione, tramite la partecipazione degli attori della compagnia ad un corso di base e successivamente ad un corso avanzato, di dizione appunto, tenuto dall’insegnate Nando Berteggia.

Nasce, quindi, la commedia “Le Femene de Scienza”, rivisitazione de “Le Intellettuali” di Molière che va in scena per la prima volta nel dicembre 2002.

Il crescente successo riscosso tra il pubblico ha permesso alla compagnia di realizzare numerose repliche dello stesso in tutto il Veneto e di mettere in scena molti altri spettacoli.

La compagnia, inoltre, sente come impegno costante, lo sviluppo e la diffusione della cultura teatrale e perciò collabora attivamente con il comune di Bagnoli di Sopra all’allestimento delle rassegne teatrali nel teatro comunale intitolato a Carlo Goldoni.

Trama: “El ciacciaron” è una spassosissima storia che Goldoni scrive, causa un contrattempo a lui stesso accaduto, in una locanda a Bologna: un tizio diffamava la sua arte in sua presenza non avendolo riconosciuto. Goldoni, del buffo contrattempo, si avvale per scrivere una commedia, dove un certo Ottavio è un mercenario in cerca di dote e fortuna, guidato dal fido Brighella. Questo signor Ottavio, non riesce a frenar la lingua che si dice “ferisca più della spada”, e questo suo essere schietto e spregiudicato dà adito a duelli, liti, equivoci e bizzarre schermaglie con le serve di casa della sua amata Beatrice. Il suo essere loquace induce la giovane Rosaura, figlia di Pantalone, a fuggire di casa in cerca di uno sposo. Farà infuriare il vecchio padre.

