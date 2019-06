E...state a Solesino 2019 con "Carta in musica" al centro Al Parco

Nella seconda serata di E…state a Solesino!, che si terrà presso il Centro Al Parco di Solesino in via Olimpia, mercoledì 26 giugno alle ore 21, si presentano il libro “Fino a distruzione avvenuta” di Daniele Guerriero e l’album MeMo del cantautore Nik Valente.

La proposta dell’evento Carta in Musica è di unire due mondi vicini, ma diversi come la scrittura di un libro e la realizzazione di un album musicale e raccontarli tra due chiacchiere e un po’ di musica. Questa simbiosi coinvolge due persone altrettanto diverse sia per età che per cultura, un toscano del Mugello e un Veneto dell'Altopiano dei 7 Comuni.

Il libro Fino a distruzione Avvenuta di Daniele Guerriero racconta il percorso di un ragazzo dagli anni '90 ad oggi, un "viaggio" con all'interno tanti viaggi per ritrovare se stesso ed eliminare un problema chiamato alcolismo. L’album MeMo di Nik Valente spazia dalle tematiche sociali a tutte quelle debolezze interiori che ognuno di noi si porta addosso, proponendo una visione positiva di approccio alla vita e rivolta allo stare insieme agli altri, cercando quelle connessioni energetiche che costantemente ci legano.

