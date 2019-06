E...state a Solesino 2019: Mississippi Acoustic Trio live in concerto

La quarta edizione della rassegna E…state a Solesino! inizia con un concerto di grande impatto ed emozione. Venerdì 21 giugno alle ore 21 presso il Centro Al Parco di Solesino in via Olimpia si terrà il concerto live dei Mississippi Adventure Acoustic Trio.

Mississippi Adventure Acoustic Trio è una formazione nata per gioco come gruppo di amici che pur conoscendosi da anni avevano sempre suonato separatamente in formazioni diverse cimentandosi in generi diversi. Il gruppo è formato da Emanuele Pattaro: voce, chitarra, armonica, sax; Giuliano Bovo: chitarra; Nicola Costantini: basso elettrico.

E' una tribute band alla buona musica che va dal Blues classico al Soul di Ray Charles. Dal Country di Neil Young, Crosby Still & Nash al Folk americano di James Taylor fino al Rock rivisitato, tutto in chiave acustica.

Info web

https://www.facebook.com/Mississippi-Adventure-acoustic-trio-686828481426189/

https://www.facebook.com/estateasolesino/

https://www.facebook.com/events/375436823088591/

Gallery