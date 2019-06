Al via “Estate sotto le stelle 2019” con il concerto “Sogno di una notte di mezza estate a Selvazzano

Giovedì 27 giugno alle ore 21 al Parco di Villa Cesarotti si terrà l’appuntamento inaugurale di “Estate sotto le stelle 2019” con il concerto “Sogno di una notte di mezza estate” con la Banda di Selvazzano Dentro e i cantanti Natalì Rossato e Alberto Forzan.

La rassegna di eventi culturali è organizzata dalla Città di Selvazzano Dentro in collaborazione con la Nuova Provincia di Padova e inserita nel circuito culturale “RetEventi”, con Selvazzano Giovani e la Pro Loco di Selvazzano Dentro.

Programma prossimi eventi

Venerdì 28 giugno alle ore 21 - “Selva di Libri” percorsi di lettere e sensi: Daniele Zovi "Alberi sapienti, antiche foreste" presentazione di Giancarlo Marinelli - Effetti visivi e sonori di Francesco Lopergolo.

Venerdì 5 luglio alle ore 21 - “Selva di Libri” percorsi di lettere e sensi: Antonella Boralevi "Chiedi alla notte" presentazione di Giancarlo Marinelli - Effetti visivi e sonori di Francesco Lopergolo.

Venerdì 12 luglio alle ore 21 - “Selva di Libri” percorsi di lettere e sensi: Marco Bonini "Se ami qualcuno, dillo" presentazione di Giancarlo Marinelli - Effetti visivi e sonori di Francesco Lopergolo.

Martedì 16 luglio - A spasso nell'universo "50° anniversario allunaggio" serata astronomica all'aperto organizzata dalla Pro Loco di Selvazzano con il Gruppo Astrofili di Padova.

Dal 18 al 21 luglio Festa giovani dentro 2019 a cura della Parrocchia di S. Michele Arcangelo di Selvazzano Dentro.

Ingresso libero

In caso di maltempo le attività si svolgeranno all’interno dell’Auditorium San Michele Arcangelo in via Roma 68/b eccetto i seguenti: 16 luglio serata astronomica: recupero il 17 luglio e per la Festa giovani Dentro 2019 non sono previsti recuperi.

Dopo una pausa nel mese di agosto gli eventi estivi riprenderanno il 30 agosto con numerose sorprese.

